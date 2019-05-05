0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 257 0

Минфин разместил ОВГЗ почти на 11 млрд гривен

Минфин разместил ОВГЗ почти на 11 млрд гривен

Министерство финансов 7 мая разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 6,5 млрд гривен и валютные бумаги – на 165,5 млн долларов – говорится в сообщении Минфина.

Минфин разместил ОВГЗ с разными сроками обращения:

  • 119 дней на 1 415,401 млн гривен под 18,33% годовых,
  • 182 дня – на 1 373,905 млн гривен под 18,41% годовых,
  • 364 дня – на 1 161,041 млн гривен под 18,33% годовых,
  • 511 дней – на 256,816 млн гривен под 17,99% годовых,
  • 770 дней – на 1 309,698 млн гривен под 17,75% годовых,
  • 1 568 дней – на 1 005,979 млн гривен под 16% годовых.

Бумаги в валюте размещены со сроком обращения:

  • 526 дней – на 8,271 млн долларов под 7,25% годовых,
  • 456 дней – на 73,706 млн долларов под 3,85% годовых,
  • 470 дней – на 83,681 млн долларов под 3,85% годовых.

В целом в госбюджет привлечено 10 912,137 млн гривен. Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

По материалам Фондовый Мир
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.