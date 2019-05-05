Как Украина будет снижать уровень госдолга: эксперты назвали условия и дали прогноз

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Государственный долг не должен превышать 60% ВВП страны. Такой уровень считают безопасным. Его стараются соблюдать в странах-членах ЕС, и для Украины, как кандидата на вступление, это также ориентир. Сейчас уровень долга – на безопасном уровне.
Но и это не предел. В Минфине рассчитывают до конца 2020 года достичь отметки 49%. Возможно ли это, учитывая, что впереди страну ждут пиковые выплаты по долгам, “Сегодня” расспросили у экспертов.
Чтобы определить, удастся ли Украине добиться уровня госдолга в 49% ВВП, нужно разобраться в значениях переменных.
“Когда мы считаем соотношение ВВП к долгу, мы берем номинальный ВВП. Если курс доллара останется неизменным, а номинальный ВВП вырастет, при этом вы еще и погасили задолженность, то теоретически мы можем выйти на те проценты”, – объяснил экономист Борис Кушнирук.
А номинальный ВВП, как известно, растет при увеличении реального объема производства и при росте цен.
Финансовый эксперт Тарас Козак акцентирует внимание на том, что речь идет о государственном и гарантированном государством долге.
“Гарантированный государственный долг включает долг НБУ перед МВФ. НБУ имеет золотовалютные резервы, и эти деньги – там. Минфин не должен отдавать эти деньги, он просто их формально гарантирует. Если исключить гарантированный долг, мы будем уже иметь 52% [соотношения долга к ВВП]”, – сказал Козак.
По мнению Кушнирука, уменьшить это соотношение госдолга и ВВП пока что вряд ли удастся из-за возможного влияния мирового финансового кризиса и падения курса гривни.
“Нас ожидают очень сложные 2-3 года. Это связано не только с внешними долгами, но и с предстоящей новой волной финансового кризиса. Если это произойдет, то упадут цены на сырье – это ударит и по экспорту металлов, и по поставкам агропродукции. Соответственно, мы не удержим ни объемы экономики, ни экспортную выручку. Начнется давление на курс нацвалюты и мы не то что до 49%, мы в пределах 60% не удержимся. У нас значительная часть долга в инвалюте, поэтому как только упадет курс, соответственно соотношение долга к ВВП стремительно ухудшится”, – объяснил он.
Чтобы сохранить стабильность в случае описанного негативного сценария, правительство должно проводить максимально консервативную, то есть экономную бюджетную политику, считает Кушнирук.
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