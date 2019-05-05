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В Антикоррупционном суде определились с датой начала работы

В Антикоррупционном суде определились с датой начала работы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начнет свою работу 5 сентября 2019 года.

Соответствующее решение принято на собрании судей ВАКС, заявил председательствующий судья Виктор Маслов.

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“Собрание Высшего антикоррупционного суда решило определить днем ​​начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019 года”, – сообщил Маслов.

Так, проект решения набрал большинство голосов от присутствующих.

“Решение об утверждении проекта принято”, – добавил он.

По словам Маслова, информация о начале работы Высшего антикоррупционного суда должна быть обнародована на веб-портале “Судебная власть” и в газете “Голос Украины”.

По материалам РБК-Украина
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