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Фонд гарантирования вкладов продает землю под Киевом

Фонд гарантирования вкладов продает землю под Киевом

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о проведении открытых торгов (голландского аукциона) по продаже активов, которые находятся на балансе банка “Национальный кредит”.

На продажу 15 мая через электронную торговую систему “ProZrro.Продажи” выставлен земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) площадью 3,9915 га.

Стартовая цена – 4,8 млн грн. Участок расположен по адресу: Киевская область, Обуховский район, Старобезрадичевский сельский совет.

Условия участия в аукционе – на сайте “ProZorro.Продажи”.

По материалам Финансовый клуб
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