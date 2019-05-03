Межбанк: гривна продолжила свое укрепление

В этот вторник гривна продолжила свое укрепление на валютном рынке. Сработали практически все факторы, которые описывались в нашем утреннем прогнозе.

Во-первых – активно продавали валюту нерезиденты, что говорит о их повышенном интересе к сегодняшнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. В среду им предстоит рассчитаться за купленные облигации, и это обеспечивает дополнительное предложение валюты как на сегодняшних торгах, так и потенциально – завтра. Рост предложения работает на укрепление нацвалюты;

Во-вторых – крупные экспортеры нуждались в гривне, что заставляло их активно продавать валюту для финансирования своих текущих производственных затрат. На фоне роста предложения – покупатели не спешили с заключением сделок, торгуясь до последнего. Это отразилось на общей динамике по курсу и в целом – на настроениях участников торгов. На рынке сформировался тренд на укрепление позиций гривны;

В-третьих – сработал психологический фактор приближения выходного дня на фоне снижения котировок. С одной стороны, это подталкивало продавцов к быстрой продаже валюты (опасались ее дальнейшего снижения), а с другой – основные покупатели достаточно спокойно закрыли свои объемы по приемлемому для них курсу, оставив часть продавцов на пустеющем рынке. Это обвалило котировки еще ниже во второй половине дня, чем активно пользовались спекулянты, играя “на понижение” после обеда.

Как мы и предполагали – был замечен со скупкой доллара и НБУ. Он “анонимно” выкупил не менее 20 млн долларов по цене 26,40 гривен почти в начале активной фазы сессии. Замирание курса в пределах 26,31/26,34 практически с полудня и до 16 часов многие участники торгов также связывали с действиями регулятора в предобеденное и послеобеденное время.

В результате – за вторник доллар подешевел с утренних 26,40/26,43 гривен до 26,28/26,32 к концу дня.

Ход торгов:

Стартовав с практически вчерашних 26,40/26,43 гривен за доллар – курс под напором предложения быстро просел до 26,33/26,36 гривен к 11 часам. Причем НБУ оперативно купил более 20 млн по 26,40 гривен и этим частично поддержал доллар. Но как только регулятор завершил свою скупку валюты – котировки пошли вниз. К 12 часам доллар просел до 26,32/26,35 гривен, а потом практически до 16 часов простоял в пределах 26,31/26,34 гривен. Многие это связывали с точечными покупками как крупных импортеров (выжидали оптимально низких котировок), так и действиями Нацбанка. Завершилась сессия уровнем 26,28/26,32 гривен за доллар, что уже было делом рук спекулянтов, игравших “на понижение”.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,31 / 26,34

евро – 29,43 / 29,46

российский рубль – 0,4041 / 0,4050

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1187 / 1,1188

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