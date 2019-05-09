Lenovo оснастит новый смартфон четырьмя камерами

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На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликованы довольно подробные данные о новом смартфоне Lenovo.
Аппарат имеет кодовое обозначение L38111.
Он выполнен в классическом моноблочном корпусе и оборудован 6,3-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2430×1080 точек.
В общей сложности новинка располагает четырьмя камерами. В каплевидном вырезе в верхней части экрана расположен 8-мегапиксельный модуль. Сзади установлена тройная основная камера, в состав которой входит 16-мегапиксельный датчик (разрешение ещё двух сенсоров пока остаётся под вопросом).
Смартфон несёт на борту восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 3, 4 и 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя – 32, 64 и 128 Гбайт. Предусмотрен слот для карты microSD.
Указаны габариты и вес – 156,4×74,4×7,9 мм и 163 грамма. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3930 мА•ч.
В качестве программной платформы значится Android 9 Pie.
Смартфон поступит на рынок в различных вариантах цветового исполнения, в том числе чёрном, серебристом, белом, красном и синем.
Фото: TENAA
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