0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 10 0

Lenovo оснастит новый смартфон четырьмя камерами

Lenovo оснастит новый смартфон четырьмя камерами

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликованы довольно подробные данные о новом смартфоне Lenovo.

Аппарат имеет кодовое обозначение L38111.

Он выполнен в классическом моноблочном корпусе и оборудован 6,3-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2430×1080 точек.

В общей сложности новинка располагает четырьмя камерами. В каплевидном вырезе в верхней части экрана расположен 8-мегапиксельный модуль. Сзади установлена тройная основная камера, в состав которой входит 16-мегапиксельный датчик (разрешение ещё двух сенсоров пока остаётся под вопросом).

Смартфон несёт на борту восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 3, 4 и 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя – 32, 64 и 128 Гбайт. Предусмотрен слот для карты microSD.

Указаны габариты и вес – 156,4×74,4×7,9 мм и 163 грамма. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3930 мА•ч.

В качестве программной платформы значится Android 9 Pie.

Смартфон поступит на рынок в различных вариантах цветового исполнения, в том числе чёрном, серебристом, белом, красном и синем.


Фото: TENAA

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.