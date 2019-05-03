ПриватБанк раздает фрилансерам карты с персональным дизайном

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ПриватБанк начал выпуск бесплатных карт Visa с персональным дизайном для украинских фрилансеров.
Об этом говорится на сайте банка.
Кто сможет заказать – заказать такую бесконтактную персонифицированную карту смогут все пользователи сервиса Freelancehunt.
«Наши технологии позволяют пользоваться всеми преимуществами и сервисами банка без посещения отделения – в любой точке мира, с помощью ноутбука, планшета, смартфона. Фактически наши электронные сервисы идеально подходят для фрилансеров, которые предпочитают работать без привязки к физическому рабочему месту», – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко.
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