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ПриватБанк раздает фрилансерам карты с персональным дизайном

ПриватБанк раздает фрилансерам карты с персональным дизайном

ПриватБанк начал выпуск бесплатных карт Visa с персональным дизайном для украинских фрилансеров.

Об этом говорится на сайте банка.

Кто сможет заказать – заказать такую ​​бесконтактную персонифицированную карту смогут все пользователи сервиса Freelancehunt.

  • Все фрилансеры и веб-мастера, которые будут получать переводы или выплаты на карточку ПриватБанка Visa и использовать карточку для оплаты покупок и услуг, в рамках специальной акции банка и международной платежной системы получат отличный шанс выиграть одни из смарт-часов Apple Watch 4 или других полезных гаджетов.

Заказать другую карту ПриватБанка

«Наши технологии позволяют пользоваться всеми преимуществами и сервисами банка без посещения отделения – в любой точке мира, с помощью ноутбука, планшета, смартфона. Фактически наши электронные сервисы идеально подходят для фрилансеров, которые предпочитают работать без привязки к физическому рабочему месту», – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко.

По материалам Finance.UA
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