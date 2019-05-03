В Украине отменили ограничения высоты торговых залов

Торговые залы супермаркетов, магазинов, рынков и других предприятий торговли больше не будут ограничивать по высоте. Соответствующие изменения, отменяющие это ограничение, содержатся в новых ГСН “Предприятия торговли”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Изменения официально вступают в действие с 1 августа 2019 года.

“В действующих нормах в отношении предприятий торговли существуют ограничения по проектированию высоты торговых залов в супермаркетах и других магазинах. Высоту этажей зданий принимают, как правило, 3,3 м (не менее 3 м от пола до потолка). При обосновании (механизация, оборудование, конструкции) допускается увеличивать высоты этажей с торговым залом площадью более 400 кв. м до 3,6 м, а более 1000 кв. м – до 4,8 м. Высоту двухсветных торговых залов допускается принимать 4,8 м при наличии антресолей. Высоту этажа с торговым залом в случае кондиционирования воздуха следует принимать не более 4,2 м. Теперь мы эти ограничения убрали”, – сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Согласно опубликованным изменениям, допускается увеличивать высоту этажей с торговыми залами при соответствующем обосновании по механизации, оборудованию или конструкции. При этом, минимальная высота от пола до потолка должна составлять 3 м (как и раньше), а для двухсветных торговых залов – не менее 5,8 м при наличии антресолей.