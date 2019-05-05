Избегает столкновений и следит за руками - Tesla усовершенствовала автопилот

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Tesla обновила программное обеспечение автопилота функциями, которые были платными и входили в пакет Full Self-Driving.
Новинку получили владельцы Model 3. В перспективе предполагают интегрировать в другие модели, выпущенные после 2016-го.
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Отныне владельцы электрокаров Tesla имеют функции автоматического экстренного торможения, предотвращения боковых столкновений, предупреждения о выезде за полосу движения.
При смене полосы движения Tesla будет проверять наличие рук на руле. Если они отсутствуют на рулевом колесе, автомобиль начинает подавать предупредительные сигналы. Если руки на руле не обнаружены в течение определенного времени, машина начнет замедляться и включит «аварийку».
При активированной функции “Исключение выезда за полосу движения” программа проверяет, движется ли автомобиль в конкретной полосе. Она работает отдельно, даже если автопилот включен.
“Избежание выезда за аварийную полосу” – предназначена для предотвращения столкновения электромобиля с другими. Система начинает подавать сигналы, если машина съезжает с полосы или находится слишком близко к краю дороги. Она включается автоматически при каждой поездке.
В Tesla заявили, что повышение безопасности является главной целью даже после покупки их автомобиля. Вот почему они внедряют эти функции сегодня, начиная с бесплатного обновления программного обеспечения.
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