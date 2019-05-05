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Huawei и Honor готовят новые гаджеты

Huawei и Honor готовят новые гаджеты

Главный редактор XDA Developers Мишаал Рахман опубликовал информацию о новых мобильных устройствах, которые планируют выпустить Huawei и её бренд Honor.

Проектируемые гаджеты фигурируют под кодовыми обозначениями, поэтому их коммерческие названия пока остаются загадкой.

Не ясно, все ли из перечисленных ниже устройств доберутся до полок магазинов.

К выпуску готовятся планшеты RSN-AL00/W09 и VRD-AL09/W09/X9/Z00, оборудованные 8,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 точек. Гаджеты получат аккумулятор ёмкостью 4200 мА•ч. В оснащение устройств серии VRD войдут камеры с 8- и 13-мегапиксельной матрицами.

В разработке находится планшет SCM-AL09/W09/Z00 с 10,7-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 точек. Ёмкость батареи составит 7500 мА•ч. Разрешение камер – 13 и 8 млн. пикселей.

Проектируются новые смартфоны. Модель SEA-AL10/TL10 получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340×1080 точек, аккумулятор на 3500 мА•ч и модули камер с датчиками на 25 млн., 12,3 млн. и 48 млн. пикселей (конкретная конфигурация фронтальной/тыльной камер не уточняется).

Ещё один смартфон – YAL-AL00/LX1/TL00 с 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340×1080 точек и батареей ёмкостью 3750 мА•ч. Упомянуты датчики камер с разрешением 25 млн., 32 млн., 48 млн., 16 млн. и 2 млн. пикселей.

Все новинки получат фирменный процессор Kirin 980, который содержит восемь ядер (квартеты ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55), два нейропроцессорных блока NPU и графический контроллер ARM Mali-G76.

По материалам 3dnews.ru
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