Samsung хочет спрятать фронтальную камеру под дисплей

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Компания Samsung работает над созданием решения, которое позволит размещать фронтальную камеру под дисплеем.
В индустрии изготовления смартфонов уже существуют различные рабочие решения для сокрытия или перемещения с лицевой панели ряда важных аппаратных компонентов.
Среди таких компонентов можно назвать сканер отпечатков пальцев, датчики приближения и освещенности, динамик. Фронтальная камера является последней проблемой на пути к созданию действительно «идеального полноэкранного» устройства.
При этом технология размещения камеры под дисплеем может быть разработана в такой степени, чтобы отверстие для камеры было невидимым и не влияло на функциональность камеры или дисплея.
Источник пока не уточняет, каким образом работает эта технология. Вероятно, в момент использования фронтальной камеры участок дисплея над ней станет прозрачным. Также не уточняется, когда данная технология может выйти на рынок.
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