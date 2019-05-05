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Samsung хочет спрятать фронтальную камеру под дисплей

Samsung хочет спрятать фронтальную камеру под дисплей

Компания Samsung работает над созданием решения, которое позволит размещать фронтальную камеру под дисплеем.

В индустрии изготовления смартфонов уже существуют различные рабочие решения для сокрытия или перемещения с лицевой панели ряда важных аппаратных компонентов.

Среди таких компонентов можно назвать сканер отпечатков пальцев, датчики приближения и освещенности, динамик. Фронтальная камера является последней проблемой на пути к созданию действительно «идеального полноэкранного» устройства.

При этом технология размещения камеры под дисплеем может быть разработана в такой степени, чтобы отверстие для камеры было невидимым и не влияло на функциональность камеры или дисплея.

Источник пока не уточняет, каким образом работает эта технология. Вероятно, в момент использования фронтальной камеры участок дисплея над ней станет прозрачным. Также не уточняется, когда данная технология может выйти на рынок.

По материалам ITC.ua
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