Межбанк: спекулянты будут стараться сыграть "на понижение"

Во вторник на валютном рынке мы ожидаем продолжение активизации клиентов и рост статистики торгов. По нашим расчетам, объемы операций составят до 450 млн долларов при заключении 480-570 сделок. Основные причины такой ситуации:

1) Временный цейтнот у большинства клиентов перед выходным 9 мая (четверг). Компаниям нужно успеть провести все свои внешнеэкономические операции за сегодня и завтра, чтобы потом “не застрять” с платежами и товарами в праздничный четверг, а потенциально – и до следующей недели. Дело в том, что в пятницу деловая активность традиционно снизится, а рабочая суббота для банков и клиентов пройдет без валютных торгов (НБУ сразу перенес эти субботние сделки и расчеты на 13 мая). Так что у крупных игроков почти не остается времени на свои операции в валюте. Это увеличит их активность на валютном рынке 7 и 8 мая;

2) Проведение сегодня очередного размещения Минфином Украины ОВГЗ (и в гривне, и в долларах) и расчеты по купленным бумагам завтра. Уже со вчерашнего дня нерезиденты были замечены на рынке с продажей валюты, что говорит об их интересе к аукциону. Высокая доходность гривневых ОВГЗ стимулирует активную продажу валюты для их покупки со стороны иностранцев, что увеличит объемы ее предложения на торгах и сработает в пользу нацвалюты.

Излишек предложения будет выкупать Нацбанк, используя столь полюбившийся ему “анонимный” формат через Matching.

Спекулянты продолжат сегодня работать в формате «в две стороны», но периодически будут стараться сыграть “на понижение”. Они рассчитывают на то, что иностранцы будут активно запасаться гривной перед аукционом и станут более сговорчивыми в части снижения валютных котировок. Но планы отечественных “купи-продай” может нарушить НБУ. У него свое видение применения этой валюты и он может активно ее выкупать с рынка, не давая тем самым обвалиться котировкам ниже порога в 26,25 гривен за доллар.

Мы прогнозируем на вторник коридор по доллару в пределах 26,25-26,40 гривен с активизацией работы всех участников торгов, в том числе и Нацбанка.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,40 / 26,44

евро – 29,54 / 29,58

российский рубль – 0,4050 / 0,4058

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