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Apple выпустила первую за 10 лет игру для iPhone

Apple выпустила первую за 10 лет игру для iPhone

Компания Apple представила первую за десять лет игру, предназначенную для iPhone. Игра получила название Warren Buffett’s Paper Wizard. Об этом пишет Mac Rumors.

По правилам, игрокам нужно будет разбрасывать газеты по домам. Не так давно Тим Кук пошутил насчет короткометражки, в которой бизнесмен Уоррен Баффет разбрасывает газеты. Однако это оказалось вовсе не шуткой.

Именно Уоррен Баффет является главным героем. От его лица игроку придется бросать газеты в дома и прочие точки, руководя действиями доставщика.

При этом главная задача для игрока – задать траекторию, чтобы попасть в цель. Попадание приносит очки, по количеству которых позднее игроки смогут соревноваться.

По материалам Корреспондент.net
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