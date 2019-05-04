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НАБУ завело дело на Парубия

НАБУ завело дело на Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на спикера Верховной рады Андрея Парубия за возможную растрату средств во время поездки в Катар. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сообщается, что 10 апреля 2019 уполномоченное лицо НАБУ по решению судьи Соломенского районного суда Киева внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения в отношении Парубия по поводу нецелевого расходования средств в ходе поездки в Катар.

Напомним, в апреле Соломенский районный суд города Киева обязал НАБУ начать уголовное дело против Парубия.

В то же время его пресс-секретарь Андрей Ковалев заявил, что это дело не имеет ничего общего с Парубием и коррупцией. Он также назвал новость “обычным информационным фейком”.

“Бывший работник одного из подразделений Аппарата Верховной рады, который не согласен со своим увольнением, обратился с заявлением к НАБУ, которое бюро отказалось регистрировать. Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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