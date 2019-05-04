"Укртранснафта" готова возобновить транзит нефти в ЕС

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Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины “Укртранснафта” готова возобновить транзит нефти в Европейский союз.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Сообщается, что 6 мая по линии диспетчерской службы АО “Укртранснафта” направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу “Дружба”.
В 14:17 (по киевскому времени) с линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) “Мозырь” начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов “Дружба” в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС.
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