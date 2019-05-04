Суды отклонили иск ФГВФЛ к футбольному клубу Жеваго

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23 апреля Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора банка “Финансы и кредит” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Полтавской области от 27.11.2018 (в деле №917/804/18), которым представителю Фонда гарантирования было отказано в удовлетворении иска к ООО “Футбольный клуб “Ворскла” о признании недействительной односторонней сделки, оформленной заявлением “Ворсклы”(№546 от 24.12.2015), о зачете встречных однородных требований.
Обосновывая свои исковые требования, ликвидатор банка “Финансы и кредит” ссылался на запрет осуществления зачета встречных однородных требований с начала процедуры ликвидации банка, отмечая также, что ответчик является лицом, связанным с банком.
Согласно судебным материалам, 06.08.2014 между банком “Финансы и кредит” и ФК “Ворскла” был заключен договор о возобновляемой кредитной линии №1516v-14 на 161 тыс долл.
17.09.2015 НБУ отнес банк “Финансы и кредит” к неплатежеспособным, а ФГВФЛ ввел временную администрацию.
17.12.2015 Нацбанк отправил “Финансы и кредит” на ликвидацию.
Перед этим письмом от 10.11.2015 ФК “Ворскла” просил банк перечислить остаток средств на его счетах в “Финансы и кредит” для погашения кредитной задолженности.
24.12.2015 ФК “Ворскла” обратился в банк с заявлением (в порядке статьи 601 Гражданского кодекса) о зачете встречных однородных требований в размере 2,1 млн грн.
Решением Хозяйственного суда Полтавской области от 16.02.2017 (в деле №917/1634/16), которое было оставлено без изменений судами апелляционной и кассационной инстанции, исковые требования ликвидатора банка “Финансы и кредит” были частично удовлетворены в т.ч. учитывая проведенное зачисление встречных однородных требований, было взыскано с ООО “ФК” Ворскла “805 тыс грн (тогда как объем исковых требований представителя ФГВФЛ составлял 4,1 млн грн).
Кроме того, впоследствии решением Хозяйственного суда г. Киева от 14.03.2018 (в деле №910/19670/17, оставленным без изменений судами апелляционной и кассационной инстанции), исковые требования ООО “ФК “Ворскла” было удовлетворено и признано прекращенным обязательство истца перед банком “Финансы и кредит” по договору о возобновляемой кредитной линии №1516v-14 от 06.08.2014 и договором залога транспортных средств №3625ТС/0814 от 28.08.2014 (предмет залога – автобус пассажирский марки «Neoplan», модель – N1216- HD, 2007 года выпуска).
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