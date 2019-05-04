0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 10 0

Проблемные кредиты банков составили 611 млрд грн

Проблемные кредиты банков составили 611 млрд грн

Объем неработающих кредитов банковской системы в марте вырос на 3,39 млрд грн и достиг уровня в 610,66 млрд грн (+0,56%).

Наибольший прирост проблемных кредитов зафиксирован в портфеле госбанков – на 1,21% или 2,121 млрд грн (до 176,73 млрд грн), в ПриватБанке портфель NPL вырос на 0,5% или 1,227 млрд грн (до 245,17 млрд грн).

Читайте также: Украинские банки начали меньше нарушать нормативы НБУ

Банки с частным капиталом сократили в марте свои NPL: сразу на 3,42% или 1,048 млрд грн (до 29,622 млрд грн).

Банки иностранных банковских групп увеличили свою проблемку на 803 млн грн (+0,55%) – до 147,69 млрд грн.

С точки зрения структуры проблемного портфеля, то вырос за март портфель неработающих кредитов юрлиц (+2,77 млрд грн).

Долги физлиц выросли на 625 млн грн, проблемный межбанк – на 2 млн грн, а «проблемка» госучреждений – на 1 млн грн.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.