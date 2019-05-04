Проблемные кредиты банков составили 611 млрд грн

Объем неработающих кредитов банковской системы в марте вырос на 3,39 млрд грн и достиг уровня в 610,66 млрд грн (+0,56%).

Наибольший прирост проблемных кредитов зафиксирован в портфеле госбанков – на 1,21% или 2,121 млрд грн (до 176,73 млрд грн), в ПриватБанке портфель NPL вырос на 0,5% или 1,227 млрд грн (до 245,17 млрд грн).

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Банки с частным капиталом сократили в марте свои NPL: сразу на 3,42% или 1,048 млрд грн (до 29,622 млрд грн).

Банки иностранных банковских групп увеличили свою проблемку на 803 млн грн (+0,55%) – до 147,69 млрд грн.

С точки зрения структуры проблемного портфеля, то вырос за март портфель неработающих кредитов юрлиц (+2,77 млрд грн).

Долги физлиц выросли на 625 млн грн, проблемный межбанк – на 2 млн грн, а «проблемка» госучреждений – на 1 млн грн.