ГФС проиграла судебный спор с "Одесской железной дорогой"

9 апреля Пятый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и оставил без изменений решение Одесского окружного админсуда от 18.10.2019 (дело №1540/3759/18), которым был удовлетворен иск госпредприятия “Одесская железная дорога” и обязаны налоговики подготовить и подать в орган госказначейства заключение о возврате для “Одесской железной дороги” излишне уплаченных денежных обязательств по налогу на прибыль в размере 77,7 млн грн и НДС в размере 639 тыс. грн.

В ходе судебного процесса “Одесская железная дорога” констатировала, что исходя из содержания писем-ответов ответчика и информации, отраженной в картах лицевого счета, факт наличия переплаты не является спорным, однако ответчиком не совершены действия, которые необходимо совершить в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем представители ГФС отмечали, что действующей бюджетною росписью не предусмотрен отдельный ресурс для возврата излишне уплаченных платежей по налогу на прибыль.

Пятый апелляционный админсуд пришел к выводу, что исковые требования “Одесской железной дороги” являются “законными и обоснованными”.