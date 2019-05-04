В Украине сократилось потребление газа на 14%

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Украина по состоянию на март текущего года использовала 12,6 млрд кубометров газа (без производственно-технологических расходов), что на 14% меньше показателей прошлого года – сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
“Украинским потребителям всех категорий с начала года и по состоянию на март 2019 года транспортировано по магистральным газопроводам 12,6 млрд кубометров газа, что на 14% меньше аналогичного показателя 2018 года”, – говорится в сообщении.
При этом общее использование газа для производственно-технологических потребностей операторов ГРС, добывающих предприятий и Укртрансгаза увеличилось на 6% и составляет 1,2 млрд кубометров природного газа.
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