Межбанк: доллар просел

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В понедельник на межбанке все складывалось в пользу гривны, хотя периодически жизнь вносила свои коррективы в части выхода крупных покупателей валюты, “портивших” всю картину. В целом, за день доллар просел с утренних 26,52/26,57 гривен до 26,40/26,44 к концу сессии с позитивным настроем игроков на дальнейшее снижение его стоимости.
Как и предполагалось – в самом начале сессии частично сработал фактор покупок “дочками” иностранных компаний валюты под репатриацию дивидендов. Спекулянты надеялись на этих обычно достаточно сговорчивых по цене покупателей и в принципе – не ошиблись. Именно под них были выставлены начальные котировки 26,52/26,57 гривен с самого утра (это было выше пятничного закрытия в 26,48/26,51). Как только часть из них купило валюту,а другие более стойкие покупатели “не повелись” на уловки спекулянтов – курс начал падать. Уже к 11 часам доллар подешевел до 26,42/26,52 гривен, а к 12:00 снизился еще до 26,48/26,50. В этот момент на рынок вышли все основные покупатели. У них уже не было особого времени на “войну нервов” и дожимание продавцов. В пределах компромиссного для всех курса 26,48/26,50 – доллар простоял уже до самого окончания активной фазы торгов. После обеда преобладало небольшое предложение на фоне еще более низкого спроса, что придавило котировки до 26,475/26,495 в 14:00 и до 26,42/26,46 гривен к 16 часам.
В последний час сессии спекулянты уже на минимальных объемах операций продавили курс до уровня 26,40/26,44. На этой отметке доллар и остановился к завершению торгов.
По информации участников рынка, значительную часть валюты продавали нерезиденты, обычно активно работающие с украинскими ОВГЗ, что дает нашему Министерству финансов и Нацбанку позитивный посыл перед завтрашним размещением облигаций на аукционе. Не особо были уперты сегодня и сами экспортеры. Чувствовалось, что им не хватает гривны для текущих хозяйственных операций, что тоже работало на укрепление нацвалюты.
Основными покупателями были крупные импортеры, хотя по некоторым догадкам участников рынка – поактивничал и Нацбанк в пределах своих стандартных 20 млн долларов в “анонимном” режиме.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,45/ 26,47
евро – 29,63 / 29,65
российский рубль – 0,405 / 0,406
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