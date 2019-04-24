Какие мосты ремонтируют в Киеве и когда восстановят движение

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Во всех районах столицы проводились работы по капитальному и текущему ремонтам дорог. Отдельное внимание – мостам и путепроводам, ремонт которых длится круглосуточно.
Об этом сообщает КК «Киевавтодор».
Замена деформационных швов, установка бортового камня, ремонт плиты проезжей части и асфальтирование проводили дорожники на пешеходном мосту на пересечении ул. Борщаговской и ул. Гетьмана, моста Метро через Русановский пролив, Южном мостовом переходе, части Северного моста – моста через р. Десенка.
Ремонт моста Метро
На части моста Метро через Русановский пролив до конца мая планируется открыть движение транспорта в направлении центра города, а уже к концу августа текущего года завершить все ремонтные работы на проезжей части моста в двух направлениях.
Ремонт на мосту через Десенку
Сегодня, 6 мая, должны завершиться работы по ремонту плиты проезжей части на мосту через р. Десенка.
Ремонт на Воздухофлотском путепроводе
До 12 мая, в связи с ремонтом деформационных швов на Эстакадном выезде с ул. Борщаговской на Воздухофлотский путепровод, частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.
Ремонт на Южном мосту
До 2 июня, в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе, частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле ст. метро «Выдубичи».
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