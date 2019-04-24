Какие мосты ремонтируют в Киеве и когда восстановят движение

Во всех районах столицы проводились работы по капитальному и текущему ремонтам дорог. Отдельное внимание – мостам и путепроводам, ремонт которых длится круглосуточно.

Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

Замена деформационных швов, установка бортового камня, ремонт плиты проезжей части и асфальтирование проводили дорожники на пешеходном мосту на пересечении ул. Борщаговской и ул. Гетьмана, моста Метро через Русановский пролив, Южном мостовом переходе, части Северного моста – моста через р. Десенка.

Ремонт моста Метро

На части моста Метро через Русановский пролив до конца мая планируется открыть движение транспорта в направлении центра города, а уже к концу августа текущего года завершить все ремонтные работы на проезжей части моста в двух направлениях.

Ремонт на мосту через Десенку

Сегодня, 6 мая, должны завершиться работы по ремонту плиты проезжей части на мосту через р. Десенка.

Ремонт на Воздухофлотском путепроводе

До 12 мая, в связи с ремонтом деформационных швов на Эстакадном выезде с ул. Борщаговской на Воздухофлотский путепровод, частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Ремонт на Южном мосту

До 2 июня, в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе, частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле ст. метро «Выдубичи».