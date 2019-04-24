0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

Какие мосты ремонтируют в Киеве и когда восстановят движение

Какие мосты ремонтируют в Киеве и когда восстановят движение

Во всех районах столицы проводились работы по капитальному и текущему ремонтам дорог. Отдельное внимание – мостам и путепроводам, ремонт которых длится круглосуточно.

Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

Замена деформационных швов, установка бортового камня, ремонт плиты проезжей части и асфальтирование проводили дорожники на пешеходном мосту на пересечении ул. Борщаговской и ул. Гетьмана, моста Метро через Русановский пролив, Южном мостовом переходе, части Северного моста – моста через р. Десенка.

Ремонт моста Метро

На части моста Метро через Русановский пролив до конца мая планируется открыть движение транспорта в направлении центра города, а уже к концу августа текущего года завершить все ремонтные работы на проезжей части моста в двух направлениях.

Ремонт на мосту через Десенку

Сегодня, 6 мая, должны завершиться работы по ремонту плиты проезжей части на мосту через р. Десенка.

Ремонт на Воздухофлотском путепроводе

До 12 мая, в связи с ремонтом деформационных швов на Эстакадном выезде с ул. Борщаговской на Воздухофлотский путепровод, частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ.

Ремонт на Южном мосту

До 2 июня, в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе, частично ограничено движение транспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на эстакаду Южного мостового перехода, возле ст. метро «Выдубичи».

По материалам Вечірній Київ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.