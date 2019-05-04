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Hyundai обновила электрический хэтчбек Ioniq

Hyundai обновила электрический хэтчбек Ioniq

Компания Hyundai Motor выпустила новую версию своей «экологичной» модели Ioniq, которая получила обновленный дизайн, расширенную функциональность и батарею увеличенной емкости.

Хэтчбек Hyundai Ioniq вышел на рынок в 2016 году сразу в трех версиях — полностью электрической, гибридной и с подключаемой гибридной установкой. За три года компании удалось продать более 60,000 автомобилей данной модели, что довольно неплохо для данного сегмента.
Традиционно, наибольший интерес для нас представляет полностью электрическая версия Hyundai Ioniq Electric.

Первая версия данной модели оснащалась батареей на 28 кВтч с запасом хода в 280 км по измерительному циклу NEDC. Новинка получила батарею емкостью 38,3 кВтч, что на 10,3 кВтч или 36% больше, чем у предшественника. В результате запас хода новинки вырос до 294 км по более приближенному к реальной жизни циклу WLTP.

По материалам ITC.ua
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