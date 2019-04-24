Рынок акций Китая обвалился после твита Трампа

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Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Согласно данным с сайтов бирж Шанхая и Шэньчжэня, основные индексы этих площадок обвалились более чем на 5% и 7% соответственно.
Индекс “Шанхай композит”, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал на 5,58%, до 2906,46 пунктов, что стало худшим показателем с февраля 2016 года.
Все основные сводные индексы по всем ключевым “голубым фишкам” по итогам торгового дня оказались в отрицательной зоне.
Наибольшие потери зафиксированы по таким направлениям, как телекоммуникационные (9,81%) и информационные (8,26%) технологии, более 6% падения продемонстрировал промышленный индекс.
Спад на биржах материкового Китая наблюдается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25%.
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