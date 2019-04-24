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Рынок акций Китая обвалился после твита Трампа

Рынок акций Китая обвалился после твита Трампа

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

Согласно данным с сайтов бирж Шанхая и Шэньчжэня, основные индексы этих площадок обвалились более чем на 5% и 7% соответственно.

Индекс “Шанхай композит”, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал на 5,58%, до 2906,46 пунктов, что стало худшим показателем с февраля 2016 года.

Все основные сводные индексы по всем ключевым “голубым фишкам” по итогам торгового дня оказались в отрицательной зоне.

Наибольшие потери зафиксированы по таким направлениям, как телекоммуникационные (9,81%) и информационные (8,26%) технологии, более 6% падения продемонстрировал промышленный индекс.

Спад на биржах материкового Китая наблюдается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25%.

По материалам Економічна Правда
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