В Минфине сообщили, сколько в этом году составили государственные заимствования

Государственные заимствования за январь-апрель 2019 составили около 158,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Type=3&theater пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

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“За первые четыре месяца 2019 дефицит общего фонда госбюджета составил 10,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе 69,6 млрд грн. Он был профинансирован в основном за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 190,7 млн грн”, – говорится в сообщении.

Государственные заимствования за январь-апрель 2019 составили около 158,5 млрд гривен или 98,9% от уточненной росписи на этот период.

На финансирование бюджета было привлечено

132,2 млрд грн – от размещения ОВГЗ ;

26,4 млрд грн – из внешних источников благодаря получению второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в объеме €529 млн и доразмещению ОВГЗ 2018 на номинальную сумму $350 млн.

Платежи по погашению госдолга за этот период составили около 126,9 млрд грн.

Расходы по обслуживанию государственного долга составили около 39,0 млрд грн.