В Минфине сообщили, сколько в этом году составили государственные заимствования

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственные заимствования за январь-апрель 2019 составили около 158,5 млрд гривен.
Об этом сообщает Type=3&theater пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.
Читайте также: Минфин обнародовал данные о выполнении бюджета с начала года -roku
“За первые четыре месяца 2019 дефицит общего фонда госбюджета составил 10,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе 69,6 млрд грн. Он был профинансирован в основном за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 190,7 млн грн”, – говорится в сообщении.
Государственные заимствования за январь-апрель 2019 составили около 158,5 млрд гривен или 98,9% от уточненной росписи на этот период.
На финансирование бюджета было привлечено
Платежи по погашению госдолга за этот период составили около 126,9 млрд грн.
Расходы по обслуживанию государственного долга составили около 39,0 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы круглый год будут платить абонплатуВчера, 08:00 - 15
ЗАЗ выставил на продажу свое имуществоВчера, 09:45 - 8
Какие мосты ремонтируют в Киеве и когда восстановят движениеВчера, 21:30 - 3
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиардВчера, 14:45 - 3
TruCAM: патрульные составили более 100 тысяч протоколов за превышение скоростиВчера, 11:00 - 3
Разработана 3D-печать металламиПозавчера, 10:10
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5