0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

В Минфине сообщили, сколько в этом году составили государственные заимствования

В Минфине сообщили, сколько в этом году составили государственные заимствования

Государственные заимствования за январь-апрель 2019 составили около 158,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Type=3&theater пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

Читайте также: Минфин обнародовал данные о выполнении бюджета с начала года -roku

“За первые четыре месяца 2019 дефицит общего фонда госбюджета составил 10,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе 69,6 млрд грн. Он был профинансирован в основном за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 190,7 млн грн”, – говорится в сообщении.

Государственные заимствования за январь-апрель 2019 составили около 158,5 млрд гривен или 98,9% от уточненной росписи на этот период.

На финансирование бюджета было привлечено

  • 132,2 млрд грн – от размещения ОВГЗ;
  • 26,4 млрд грн – из внешних источников благодаря получению второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в объеме €529 млн и доразмещению ОВГЗ 2018 на номинальную сумму $350 млн.

Платежи по погашению госдолга за этот период составили около 126,9 млрд грн.

Расходы по обслуживанию государственного долга составили около 39,0 млрд грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.