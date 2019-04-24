НБУ отсудил у Коломойского недвижимость в Днепре

Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка Украины к компании «Арлан», конечными бенефициарами которой являются бывшие совладельцы национализированного Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Соответствующее постановление опубликовано в едином реестре судебных решений Украины.

Полный текст судебного решения засекречен, но, согласно судебным материалам, в рамках своего иска НБУ просил суд первой инстанции обратить взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору №36 от 29.05.2014 года, который был заключен между НБУ и ООО «Арлан» в качестве обеспечения долгов Приватбанка по рефинансированию. Предмет ипотеки — часть здания по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27.

Согласно отчетности ПриватБанка, на 1 апреля 2019 года его долг перед НБУ по кредитам рефинансирования составил 9,3 млрд грн, тогда как на начало 2017 года — то есть фактически сразу после национализации — 18 млрд грн.