0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

НБУ отсудил у Коломойского недвижимость в Днепре

НБУ отсудил у Коломойского недвижимость в Днепре

Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка Украины к компании «Арлан», конечными бенефициарами которой являются бывшие совладельцы национализированного Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Соответствующее постановление опубликовано в едином реестре судебных решений Украины.

Полный текст судебного решения засекречен, но, согласно судебным материалам, в рамках своего иска НБУ просил суд первой инстанции обратить взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору №36 от 29.05.2014 года, который был заключен между НБУ и ООО «Арлан» в качестве обеспечения долгов Приватбанка по рефинансированию. Предмет ипотеки — часть здания по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27.

Согласно отчетности ПриватБанка, на 1 апреля 2019 года его долг перед НБУ по кредитам рефинансирования составил 9,3 млрд грн, тогда как на начало 2017 года — то есть фактически сразу после национализации — 18 млрд грн.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.