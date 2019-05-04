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Рынок умных часов демонстрирует стремительный рост

Рынок умных часов демонстрирует стремительный рост

Глобальный рынок умных часов продолжает демонстрировать стремительный рост.

По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2019 года объёмы поставок этих устройств увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доминирует на рынке умных часов компания Apple со своей линейкой Apple Watch. Эти устройства занимают 35,8% доли рынка. В первом квартале 2018 года на их долю приходилось 35,5%. Объёмы поставок Apple Watch за год возросли на 49%, в основном, благодаря популярности модели Series 4. Наиболее востребованной её функцией называют способность делать электрокардиограмму, правда, она пока что доступна в ограниченном перечне стран.

На втором месте по объёмам поставок умных часов оказалась компания Samsung, на долю которой приходится 11,1% рынка. Годом ранее этот показатель составлял 7,2%. За год Samsung смогла нарастить поставки на существенные 127%. Этому способствовала популярность прошлогодних устройств Galaxy Watch.

Третью, четвёртую и пятую строчки рейтинга заняли бренды Imoo, Fitbit и Xiaomi Amazfit, соответственно. За пределами ТОП5 оказалась компания Huawei, занимающая 2,8% рынка умных часов. Тем не менее, она активно завоёвывает рынок умных часов. В первом квартале на её долю приходилось лишь 0,5% глобальных поставок умных часов.

По материалам ITC.ua
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