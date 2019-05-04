Рынок умных часов демонстрирует стремительный рост

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Глобальный рынок умных часов продолжает демонстрировать стремительный рост.
По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2019 года объёмы поставок этих устройств увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доминирует на рынке умных часов компания Apple со своей линейкой Apple Watch. Эти устройства занимают 35,8% доли рынка. В первом квартале 2018 года на их долю приходилось 35,5%. Объёмы поставок Apple Watch за год возросли на 49%, в основном, благодаря популярности модели Series 4. Наиболее востребованной её функцией называют способность делать электрокардиограмму, правда, она пока что доступна в ограниченном перечне стран.
На втором месте по объёмам поставок умных часов оказалась компания Samsung, на долю которой приходится 11,1% рынка. Годом ранее этот показатель составлял 7,2%. За год Samsung смогла нарастить поставки на существенные 127%. Этому способствовала популярность прошлогодних устройств Galaxy Watch.
Третью, четвёртую и пятую строчки рейтинга заняли бренды Imoo, Fitbit и Xiaomi Amazfit, соответственно. За пределами ТОП5 оказалась компания Huawei, занимающая 2,8% рынка умных часов. Тем не менее, она активно завоёвывает рынок умных часов. В первом квартале на её долю приходилось лишь 0,5% глобальных поставок умных часов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Убытки Укрзализныци выросли в 6,5 разВчера, 05:00 - 19
Украинцы круглый год будут платить абонплатуВчера, 08:00 - 13
Госшахты получили 2,7 млрд грн убытка за годВчера, 08:15 - 6
ЗАЗ выставил на продажу свое имуществоВчера, 09:45 - 5
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиардВчера, 14:45 - 3
Разработана 3D-печать металламиПозавчера, 10:10
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5