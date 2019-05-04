lifecell потерял почти миллион клиентов

На 1 апреля 2019 года абонентская база lifecell уменьшилась на 800 тыс. или на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 6,9 млн.

«Это объясняется снижением количества пользователей нескольких SIM-карт», – прокомментировала негативную динамику пресс-служба компании.

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В то же время оператор отметил, что в первом квартале 2019 года «четвертым поколением» воспользовались 1,6 млн его абонентов. lifecell заявил, что произошел рост этого показателя, но не привел подтверждающих цифр.

По сравнению с первым кварталом 2018 года компания на 17,2% нарастила доход – до 1,4 млрд грн. Хотя это не сильно помогло оператору – убыток увеличился на 49,9% и составил 267,2 млн грн.

С момента своего выхода на украинский рынок в 2005 году эта компания остается убыточной. Turkcell, полностью владеющий lifecell, ожидает, что его украинская «дочка» выйдет на прибыльность в 2020 году. Об этом в начале апреля заявил председатель правления Turkcell Ахмет Акча.

Капитальные инвестиции в инфраструктуру оператор также уменьшил – на 86,2%. Если за январь-март прошлого года lifecell вложил в строительство сети почти 2,59 млрд грн., то в этом году – всего 357,8 млн грн.