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В Канаде создали дрон-камикадзе

В Канаде создали дрон-камикадзе

Аппарат для уничтожения дронов выглядит, как гибрид ракеты и квадрокоптера.

Машина в состоянии самостоятельно определять цели в воздухе и преследовать их.

Вес аппарата составляет менее килограмма, при этом скорость, которую он может развивать, доходит до 350 км/час.

Столкновение с объектами на максимальной скорости помогает ему выводить их из строя.

На корпусе дрона расположены несколько камер, которые занимаются анализом окружающего пространства. Для разных дронов у него разные приемы ликвидации. К примеру, в маленькие дроны он врезается снизу, а к большим подбирается сверху, чтобы не уничтожить себя.

По материалам Комментарии
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