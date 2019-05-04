В США зафиксирована самая низкая безработица за 50 лет

В США количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 263 тысячи в апреле 2019 года.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

“Уровень безработицы снизился до 3,6%, по данным Министерства труда. Это — самый низкий уровень с 1969 года”, — говорится в сообщении.

Указано, что рекордный рост продолжается уже 103 месяца и свидетельствует о том, что экономика находится в очень хорошем состоянии.

“Низкий уровень безработицы побуждает компании поднимать зарплаты. Средняя зарплата выросла на 3,2% за последний год, что значительно превышает инфляцию”, — добавило издание.