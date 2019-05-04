Украина в 20 раз увеличила экспорт зерновых в Китай

С 2013 по 2018 годы экспорт зерновых из Украины в Китай увеличился с $26 млн до $533 млн.

Об этом в интервью изданию “Урядовий кур’єр” рассказал посол КНР в Украине Ду Вей.

По его словам, сельское хозяйство — одно из самых успешных направлений торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Украиной. Именно в эту отрасль были вложены большие китайские инвестиции, от которых и Украина, и КНР получили выгоду.

При этом Ду Вей отметил, что китайские предприятия, достигшие в Украине успеха, имеют общие черты: локализация методов управления и ведения деятельности, жесткое соблюдение действующего законодательства Украины, ориентирование на китайский и украинский, а также международный рынки.