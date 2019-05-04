В Китае создали камеру, которая фотографирует на расстоянии в 45 км

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Физики из Научно-технического университета Китая разработали камеру, которая позволяет сфотографировать объект на расстоянии в 45 км.
Об этом пишет MIT Technology Review.
Поскольку грязный воздух в городах не позволяет зафиксировать достаточное количество света даже на расстоянии в несколько километров, фотографии более отдаленных объектов были практически невозможными.
Физики из Шанхая разработали специальный детектор фотонов – мельчайших частиц света – и алгоритм, который может собирать их воедино из разных точек и создать картинку в высоком разрешении в трехмерном пространстве.
Основой технологии является инфракрасный лазер, который отражается от объектов и создает их изображение. Отраженному свету нужно определенное количество времени, чтобы вернуться обратно к детектору, в зависимости от дистанции. Это позволяет игнорировать частицы света, которые не попадают в этот временной промежуток и избежать различных световых шумов в фотографии даже на такой дистанции.
Ученые использовали лазер с частотой в 100 кГц и 280-мм астрономический телескоп с детектором отраженных фотонов и движущимся зеркалом. Это оборудования создавало двухмерное изображение, а цифровой алгоритм собирал полученные данные воедино и формировал 3D-картинку.
“Наша система пригодна для создания изображений на расстоянии нескольких сотен километров с учетом улучшения настройки. Это представляет собой значительную веху на пути к быстрой LiDAR-системе с низким энергопотреблением и высоким разрешением на очень больших расстояниях”, – говорят ученые из Научно-технического университета в Шанхае.
Команда разработчиков заявляет, что их технологию можно использовать для слежки в авиации, дистанционного зондирования и определения отдаленных целей.
Фото: technologyreview.com
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