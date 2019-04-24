В России запретили пользоваться мессенджерами анонимно

В России администрации мессенджеров с воскресенья, 5 мая, должны идентифицировать своих пользователей по номеру мобильного телефона.

Сегодня вступило в силу соответствующее постановление российского правительства.

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“Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной”, – говорится в сообщении.

В случае если мобильный оператор находит в своей базе номер телефона, он обязан указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.

При этом администрация мессенджера будет обязана ограничить пользователям, которые не прошли процедуру идентификации, возможность передавать или получать сообщения внутри сервиса.