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Иран продает нефть на "сером рынке", чтобы обойти санкции

Иран продает нефть на "сером рынке", чтобы обойти санкции

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хусейн Заманиния заявил, что для обхода санкций США на экспорт нефти Иран использует “серый рынок”.

Об этом сообщает IRNA.

“Мы мобилизовали все ресурсы страны и продаем нефть на сером рынке”, – заявил Заманиния, не сообщив подробностей об этом “сером рынке”.

“Мы, конечно, не продаем 2,5 млн баррелей ежедневно, как раньше, но открыли серый рынок”, – сказал Заманиния, не называя цифр текущих продаж.

Соединенные Штаты, которые в прошлом году вышли из ядерного соглашения с Ираном и другими государствами, пригрозили покупателям иранской нефти санкциями.

Иран заявляет, что продолжит экспортировать нефть вопреки санкциям США.

По материалам УКРИНФОРМ
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