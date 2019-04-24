Иран продает нефть на "сером рынке", чтобы обойти санкции

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Заместитель министра нефти Ирана Амир Хусейн Заманиния заявил, что для обхода санкций США на экспорт нефти Иран использует “серый рынок”.
Об этом сообщает IRNA.
“Мы мобилизовали все ресурсы страны и продаем нефть на сером рынке”, – заявил Заманиния, не сообщив подробностей об этом “сером рынке”.
“Мы, конечно, не продаем 2,5 млн баррелей ежедневно, как раньше, но открыли серый рынок”, – сказал Заманиния, не называя цифр текущих продаж.
Соединенные Штаты, которые в прошлом году вышли из ядерного соглашения с Ираном и другими государствами, пригрозили покупателям иранской нефти санкциями.
Иран заявляет, что продолжит экспортировать нефть вопреки санкциям США.
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