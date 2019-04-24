Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакция

24 апреля в редакцию Finance.ua в рамках уголовного дела о мошенничестве пришли с обыском правоохранители. По оценке юристов, определение суда, на основании которого прошёл обыск — незаконное, необоснованное и вынесено с существенным нарушением требований действующего законодательства. Обыск проходил со множеством нарушений, а по его итогам у редакции забрали сервера и компьютеры. Рассказываем подробнее, что произошло.

Почему к нам пришли

Наш обыск стал частью большого расследования — уголовного производства №420181010000222, которое ведётся с октября прошлого года. Полиция разыскивает мошенников, которые обманывали желающих взять кредит. Жертва отправляла заявку на кредит через один из небольших сайтов. После этого с ней связывались аферисты и говорили, что кредит согласован, но чтобы его получить, нужно внести залог 15% от суммы кредита. Если человек перечислял деньги мошенникам, они звонили снова и говорили, что нужно заплатить ещё 5% от суммы кредита, иначе уже внесённые деньги «сгорят». Тем, кто вёлся на уловку и платил и эту сумму, звонили снова и предлагали заплатить ещё что-то. Кредит так и не давали.

Определение об обыске выносила судья Александра Колдина, которую 30 июля прошлого года Высшая квалификационная комиссия судей признала не соответствующей занимаемой должности . Определение выписано с множеством нарушений. Их подробно разобрал управляющий партнер АО «Овчаров и Партнеры» Денис Овчаров. Вот их краткий список:

В определении следственного судьи отсутствует какое-либо обоснование причастности Finance.ua к мошеннической схеме.

Определение разрешает забирать из офиса всё подряд. Вопреки требованиям ст. 234 и 235 УПК Украины, в нём не конкретизированы индивидуальные признаки электронных информационных систем, на изъятие которых предоставляется разрешение.

В определении указан целый этаж административного здания, где находится редакция Finance.ua. Но в нем отсутствует мотивация, почему обыск следует провести именно на целом этаже, где помимо компании также находятся другие юридические лица. В итоге технику также забрали в компаниях, снимающих офисы на том же этаже.

В офисе на протяжении обыска присутствовали адвокаты Finance.ua, и они зафиксировали больше десятка нарушений при его проведении.

Настораживает, что правоохранители не воспользовались возможностью запросить у нас через суд нужную им информацию. А также что они приняли решение забирать технику вместо того, чтобы скопировать интересующие их данные, как того предполагает процедура. Так бывает, когда их интересует не только расследование дела, а ещё и нажива за счёт успешной компании.

Как живёт Finance.ua после обыска

Кроме испорченного рабочего дня и ущерба от вынесенных компьютеров, обыск на нашу работу не повлиял. Сайт Finance.ua работает без перебоев, потому что основные сервера располагаются не в офисе. Компания вовремя выплатила зарплаты сотрудникам перед майскими праздниками и выполняет все обязательства перед партнёрами. Офис работает в обычном режиме.

Сейчас наши сотрудники работают на личных ноутбуках, а юристы пробуют вернуть изъятую технику. Но, скорее всего, после майских выходных нам придётся закупать замену отобранным компьютерам.

Мы будем бороться за своё имя и доказывать, что не имеем никакого отношения к разыскиваемым аферистам. За плечами Finance.ua — 20 лет работы и безупречная деловая репутация. В ходе работы компании мы всегда отвечаем на запросы официальных органов и способствуем выполнению их работы. Мы полностью открыты и готовы помогать правоохранителям в расследовании дела и поиске мошенников.