Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакция

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
24 апреля в редакцию Finance.ua в рамках уголовного дела о мошенничестве пришли с обыском правоохранители. По оценке юристов, определение суда, на основании которого прошёл обыск — незаконное, необоснованное и вынесено с существенным нарушением требований действующего законодательства. Обыск проходил со множеством нарушений, а по его итогам у редакции забрали сервера и компьютеры. Рассказываем подробнее, что произошло.
Наш обыск стал частью большого расследования — уголовного производства №420181010000222, которое ведётся с октября прошлого года. Полиция разыскивает мошенников, которые обманывали желающих взять кредит. Жертва отправляла заявку на кредит через один из небольших сайтов. После этого с ней связывались аферисты и говорили, что кредит согласован, но чтобы его получить, нужно внести залог 15% от суммы кредита. Если человек перечислял деньги мошенникам, они звонили снова и говорили, что нужно заплатить ещё 5% от суммы кредита, иначе уже внесённые деньги «сгорят». Тем, кто вёлся на уловку и платил и эту сумму, звонили снова и предлагали заплатить ещё что-то. Кредит так и не давали.
Определение об обыске выносила судья Александра Колдина, которую 30 июля прошлого года Высшая квалификационная комиссия судей признала не соответствующей занимаемой должности. Определение выписано с множеством нарушений. Их подробно разобрал управляющий партнер АО «Овчаров и Партнеры» Денис Овчаров. Вот их краткий список:
В офисе на протяжении обыска присутствовали адвокаты Finance.ua, и они зафиксировали больше десятка нарушений при его проведении.
Настораживает, что правоохранители не воспользовались возможностью запросить у нас через суд нужную им информацию. А также что они приняли решение забирать технику вместо того, чтобы скопировать интересующие их данные, как того предполагает процедура. Так бывает, когда их интересует не только расследование дела, а ещё и нажива за счёт успешной компании.
Кроме испорченного рабочего дня и ущерба от вынесенных компьютеров, обыск на нашу работу не повлиял. Сайт Finance.ua работает без перебоев, потому что основные сервера располагаются не в офисе. Компания вовремя выплатила зарплаты сотрудникам перед майскими праздниками и выполняет все обязательства перед партнёрами. Офис работает в обычном режиме.
Сейчас наши сотрудники работают на личных ноутбуках, а юристы пробуют вернуть изъятую технику. Но, скорее всего, после майских выходных нам придётся закупать замену отобранным компьютерам.
Мы будем бороться за своё имя и доказывать, что не имеем никакого отношения к разыскиваемым аферистам. За плечами Finance.ua — 20 лет работы и безупречная деловая репутация. В ходе работы компании мы всегда отвечаем на запросы официальных органов и способствуем выполнению их работы. Мы полностью открыты и готовы помогать правоохранителям в расследовании дела и поиске мошенников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 6
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5