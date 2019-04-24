Межбанк: доллар подешевел

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В пятницу доллар на межбанке чуть подешевел – с утренних 26,505/26,55 гривен до 26,48/26,51 к концу сессии. “Американец” мог просесть и гораздо ниже, но сработал фактор интервенций Нацбанка. Регулятору надо максимально пополнять ЗВР (они упадут в мае почти на 2 млрд долларов после возврата по графику внешних долгов), а существенное падение резервов не вписывается в концепцию сотрудничества с МВФ. Так что у НБУ выбор не велик – скупаться по максимуму.
Как и предполагалось в нашем утреннем прогнозе – с самого утра шла распродажа валюты экспортерами в объемах обязательных 30% от накопившейся валютной выручки за несколько предыдущих дней, что и обеспечивало падение котировок.
К 11 часам курс просел с утренних 26,505/26,55 до 26,48/26,51 с дальнейшим настроем на снижение. Но регулятор вышел на межбанк в “анонимном” формате и скупил до 20 млн долларов по 26,50 гривен. Это удерживало котировки в этом коридоре до тех пор, пока Нацбанк оставался на рынке.
По приблизительно таким же котировкам (коридор 26,48-26,51 гривна за доллар) закрылись и те покупатели, кто выжидал максимального проседания рынка и решил не рисковать, когда вышел со скупкой Нацбанк. Они боялись, что НБУ своими действиями развернет рынок вверх.
Как только регулятор перестал скупаться – курс просел до 26,46/26,49 к 12:00 и до 26,44/26,47 к обеду. После 14:00 – на единичных сделках – спекулянты подтянули котировки до 26,46/26,49 к 15:00 и до 26,48/26,51 к моменту завершения сессии.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,46 / 26,49
евро – 29,50/ 29,53
российский рубль – 0,4044 / 0,4051
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1182 / 1,1184
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 5
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5