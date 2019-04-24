0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 309 0

Межбанк: доллар подешевел

Межбанк: доллар подешевел

В пятницу доллар на межбанке чуть подешевел – с утренних 26,505/26,55 гривен до 26,48/26,51 к концу сессии. “Американец” мог просесть и гораздо ниже, но сработал фактор интервенций Нацбанка. Регулятору надо максимально пополнять ЗВР (они упадут в мае почти на 2 млрд долларов после возврата по графику внешних долгов), а существенное падение резервов не вписывается в концепцию сотрудничества с МВФ. Так что у НБУ выбор не велик – скупаться по максимуму.

Как и предполагалось в нашем утреннем прогнозе – с самого утра шла распродажа валюты экспортерами в объемах обязательных 30% от накопившейся валютной выручки за несколько предыдущих дней, что и обеспечивало падение котировок.

К 11 часам курс просел с утренних 26,505/26,55 до 26,48/26,51 с дальнейшим настроем на снижение. Но регулятор вышел на межбанк в “анонимном” формате и скупил до 20 млн долларов по 26,50 гривен. Это удерживало котировки в этом коридоре до тех пор, пока Нацбанк оставался на рынке.

По приблизительно таким же котировкам (коридор 26,48-26,51 гривна за доллар) закрылись и те покупатели, кто выжидал максимального проседания рынка и решил не рисковать, когда вышел со скупкой Нацбанк. Они боялись, что НБУ своими действиями развернет рынок вверх.

Как только регулятор перестал скупаться – курс просел до 26,46/26,49 к 12:00 и до 26,44/26,47 к обеду. После 14:00 – на единичных сделках – спекулянты подтянули котировки до 26,46/26,49 к 15:00 и до 26,48/26,51 к моменту завершения сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,46 / 26,49
евро – 29,50/ 29,53
российский рубль – 0,4044 / 0,4051

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1182 / 1,1184

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.