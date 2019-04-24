Межбанк: доллар подешевел

В пятницу доллар на межбанке чуть подешевел – с утренних 26,505/26,55 гривен до 26,48/26,51 к концу сессии. “Американец” мог просесть и гораздо ниже, но сработал фактор интервенций Нацбанка. Регулятору надо максимально пополнять ЗВР (они упадут в мае почти на 2 млрд долларов после возврата по графику внешних долгов), а существенное падение резервов не вписывается в концепцию сотрудничества с МВФ. Так что у НБУ выбор не велик – скупаться по максимуму.

Как и предполагалось в нашем утреннем прогнозе – с самого утра шла распродажа валюты экспортерами в объемах обязательных 30% от накопившейся валютной выручки за несколько предыдущих дней, что и обеспечивало падение котировок.

К 11 часам курс просел с утренних 26,505/26,55 до 26,48/26,51 с дальнейшим настроем на снижение. Но регулятор вышел на межбанк в “анонимном” формате и скупил до 20 млн долларов по 26,50 гривен. Это удерживало котировки в этом коридоре до тех пор, пока Нацбанк оставался на рынке.

По приблизительно таким же котировкам (коридор 26,48-26,51 гривна за доллар) закрылись и те покупатели, кто выжидал максимального проседания рынка и решил не рисковать, когда вышел со скупкой Нацбанк. Они боялись, что НБУ своими действиями развернет рынок вверх.

Как только регулятор перестал скупаться – курс просел до 26,46/26,49 к 12:00 и до 26,44/26,47 к обеду. После 14:00 – на единичных сделках – спекулянты подтянули котировки до 26,46/26,49 к 15:00 и до 26,48/26,51 к моменту завершения сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,46 / 26,49

евро – 29,50/ 29,53

российский рубль – 0,4044 / 0,4051

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1182 / 1,1184

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