Разработана 3D-печать металлами

Достижением в совершенствовании 3D-печати похвастались учёные под руководством исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).

Учёные представили новую перспективную технологию для печати металлами микрообъектов с очень высоким разрешением – до 250 нм.

3D-печать микрообъектов металлами осуществляется с помощью специально изготовленных чернил. Это помещённые в жидкости наночастицы металла в виде суспензии (взвеси). Разрешение таких принтеров составляет микрометры, а завершается печать обязательным отжигом для закрепления модели. В этой завершающей стадии множество недостатков, включая низкое порообразование и загрязнение органикой (растворителями).

Учёные из Цюриха заменили металлическую суспензию печатью непосредственно металлами. Предложена конструкция печатающей головки с двумя так называемыми расходными анодами. Можно печатать металлический микрообъект попеременно либо одним, либо другим металлом или даже сразу двумя, как бы создавая сплав с нужным соотношением одного и другого материала. Принцип предложенной 3D-печати в том, что под высоким напряжением, подведённым к аноду, ионы металла срываются и летят к подложке, где оседают и превращаются в исходный металл. Чтобы это работало, подложка покрыта слоем растворителя, в котором происходят окислительно-восстановительные химические реакции. Зато печать происходит сразу чистым металлом и не требует последующего отжига.

Печать с подобной точностью поможет создавать тончайшие соединения и даже использовать в электронике органические материалы. Если говорить о метаматериалах, то комбинация металлов способна привести к появлению материалов с интересными механическими свойствами, например, одновременно гибкими и прочными.