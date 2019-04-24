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Австрийский лоу-кост запустит прямые рейсы Киев-Штутгарт

Австрийский лоу-кост запустит прямые рейсы Киев-Штутгарт

Австрийский лоу-кост Laudamotion, являющийся 100% дочкой Ryanair, запустит прямые рейсы между Киевом и немецким городом Штутгарт.

Когда начнут летать – с 6 ноября.

  • Полеты будут выполняться четыре раза в неделю в разное время.
  • Вылеты Киев-Штутгарт по понедельникам в 11:25, по средам в 19:30, по пятницам — в 11:05, по воскресеньям — в 14:30.
  • Вылеты Штутгарт-Киев запланированы на 07:15 по понедельникам, на 15:20 по средам, на 06:55 по пятницам и на 10:20 по воскресеньям.
  • Время в пути – 2 часа 35 минут.

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Стоимость билетов в одну сторону – от 24 евро с учетом сборов по тарифу Standard (перевозка только 1 предмета ручной клади с габаритами до 40х25х20 см).

Справка Finance.ua

  • С 1 февраля 2019 года лоу-кост Laudamotion начал выполнять рейсы между киевским аэропортом Борисполь и венским аэропортом Швехат.
По материалам Finance.UA
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