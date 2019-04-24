"Укроборонпром" требует 100 млн долларов из бюджета

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Государственный концерн “Укроборонпром” разделил 2,8 миллиарда гривен (по курсу НБУ на 1 января это чуть более 100 миллионов долларов), заложенных в бюджете на 2019 год на поддержку концерна, между собственными заводами.
Об этом говорится в проекте плана использования бюджетных денег на 2019 год, который концерн предложил правительству. Документ обнародовал проект “Марлин”.
Преимущественно деньги предложены на поддержку авиационной отрасли.
Больше половины средств – 1,42 млрд гривен – предусмотрено для Запорожского машиностроительного конструкторского бюро “Прогресс” им. академика А. Г. Ивченко, которое специализируется на газотурбинных двигателях для авиации.
800 млн гривен – для флагмана самолетостроения ГП “Антонов”.
370 млн гривен – для Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.
Значительная сумма зарезервирована для Николаевского судостроительного завода – 74,15 млн гривен.
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