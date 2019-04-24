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Убытки Укрзализныци выросли в 6,5 раз

Убытки Укрзализныци выросли в 6,5 раз

Совокупный убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании.

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При этом чистая прибыль составила 203,85 млн грн, что на 80% больше, чем в предыдущем году.

Выручка УЗ, согласно отчету, составила 83,4 млрд грн, что на 12,8% выше выручки 2017 года – 73,94 млрд грн.

Основные увеличения затрат пришлись на фонд заработной платы – 40,58 млрд грн против 31,97 млрд грн в 2017 году.

Доходы от перевозок составили 76 млрд грн (67,5 млрд грн – от грузовых перевозок и 8,5 млрд грн – от пассажирских), EBITDA – 16 млрд грн, рентабельность EBITDA – 19,2%.

По материалам Корреспондент.net
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