Минфин обнародовал данные о выполнении бюджета с начала года

По оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, доходы Государственного бюджета за четыре месяца 2019 года выросли на 18,2% г/г до 322,6 млрд грн. Они составляли 95,7% от уточненной росписи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доходы общего фонда Госбюджета выросли на 13,4% г/г до 282,3 млрд грн благодаря таким факторам:

Выше доходы от НДФЛ на 22,8% г/г благодаря росту средней заработной платы;

на 22,8% г/г благодаря росту средней заработной платы; Больше доходы от налога на прибыль предприятий на 2,2% г/г благодаря улучшению финансовых результатов предприятий,

Выше поступления от рентной платы за пользование недрами на 64,5% г/г прежде всего из-за большей добычи природного газа и эффекта статистической базы,

Выше поступления от акциза с произведенных в Украине табачных изделий на 5,8% г/г ввиду повышения ставок,

Перечисление средств НБУ в соответствии с Законом Украины “О Национальном банке Украины” в госбюджет в объеме 47,6 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета составил 0,9 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 190,7 млн грн.

Государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд гривен или 98,9% от уточненной росписи на этот период. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 132,2 млрд грн (в частности в гривне – 91,0 млрд грн, в долларах США – 1,5 млрд долл. США и в евро – 38,7 млн евро).

Из внешних источников за январь-апрель 2019 года привлечено 26,4 млрд грн путем получения второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в объеме 529 млн евро и доразмещения ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму 350 млн долл. США.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-апрель составили около 126,9 млрд грн или 98,1% от уточненного плана на этот период. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 39,0 млрд грн или 99,9% от уточненного плана.