LG выпускает свой первый смартфон с 5G

Южнокорейская корпорация LG Electronics на следующей неделе выпустит свой первый смартфон с поддержкой сети 5G – V50 ThinQ.

Об этом сообщает Yonhap.

“Последние испытания для V50 ThinQ закончились, чтобы выпустить его 10 мая”, – сообщил источник, знакомый с планами компании.

LG изначально планировала запустить V50 в Южной Корее в конце апреля, но изменила график для оптимизации функций телефона и сетевой совместимости с существующей сетью LTE.

Как отмечается, V50 ThinQ от LG станет вторым смартфоном на внутреннем рынке, который поддерживает 5G, после Samsung Galaxy S10.

Компания LG представила свой 5G-смартфон V50 ThinQ в феврале на MWC 2019. Он имеет два экрана, один из которых съемный, диагональ 6,4 дюйма и память на 128 гигабайт.

Смартфон также получил тройную основную камеру на 12 Мп, 12 Мп и 16 Мп соответственно, двойную фронтальную на 8 Мп+5 Мп, батарею на 4000 мАч, 32-битный Hi-Fi Quad DAC и корпус с защитой от воды и ударов. Стоимость такого гаджета на внутреннем рынке составит $1,054.