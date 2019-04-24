0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

Телефонный бизнес приносит LG убытки четыре года подряд

Телефонный бизнес приносит LG убытки четыре года подряд

У LG Electronics упала и прибыль, и выручка из-за слабеющих продаж смартфонов. Телефонный бизнес продолжает приносить убытки южнокорейской компании уже четыре года подряд.

В первом квартале 2019 года продажи LG составили 14,92 трлн вон (13,27 млрд долларов), что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Чистая прибыль за это время сократилась на 20,8%, до 578 млрд вон (514,3 млн долларов), а операционная прибыль упала на 18,7%, до 900,6 млрд вон (801,3 млн долларов).

Подразделение по выпуску смартфонов LG Mobile Communications остается убыточным уже 16 кварталов подряд. В январе-марте 2019 года операционные убытки от этого бизнеса составили 203,5 млрд вон (181,1 млн долларов), тогда как годом ранее денежные потери измерялись 131,8 млрд вон. Выручка в подразделении снизилась на 29,2% в годовом исчислении – до 1,51 трлн вон (1,34 млрд долларов).

При этом LG не собирается покидать рынок смартфонов, доля на котором в 2018 году составила лишь 3% с точки зрения количественных поставок (данные Counterpoint Research).

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.