Телефонный бизнес приносит LG убытки четыре года подряд

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У LG Electronics упала и прибыль, и выручка из-за слабеющих продаж смартфонов. Телефонный бизнес продолжает приносить убытки южнокорейской компании уже четыре года подряд.
В первом квартале 2019 года продажи LG составили 14,92 трлн вон (13,27 млрд долларов), что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Чистая прибыль за это время сократилась на 20,8%, до 578 млрд вон (514,3 млн долларов), а операционная прибыль упала на 18,7%, до 900,6 млрд вон (801,3 млн долларов).
Подразделение по выпуску смартфонов LG Mobile Communications остается убыточным уже 16 кварталов подряд. В январе-марте 2019 года операционные убытки от этого бизнеса составили 203,5 млрд вон (181,1 млн долларов), тогда как годом ранее денежные потери измерялись 131,8 млрд вон. Выручка в подразделении снизилась на 29,2% в годовом исчислении – до 1,51 трлн вон (1,34 млрд долларов).
При этом LG не собирается покидать рынок смартфонов, доля на котором в 2018 году составила лишь 3% с точки зрения количественных поставок (данные Counterpoint Research).
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