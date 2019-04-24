Tesla планирует выпуск новых акций и облигаций на сумму до $2,3 млрд

25 апреля Tesla объявила об убытках в $702 млн в первом квартале 2019 года (два предшествующих квартала компания показывала прибыль).

Bloomberg, ссылаясь на осведомленных информаторов, сообщило о том, что Tesla обратилась в регулирующие органы с заявкой на привлечение дополнительных средств на сумму свыше $2 млрд путем выпуска новых акций и размещения облигаций.

Согласно заявке, Tesla рассчитывает привлечь $650 млн путем выпуска новых акций (их количество возрастет с 2,7 млн до 3,1) и $1,35 млрд долговых обязательств.

При этом сообщается, что андеррайтеры (влиятельная компания или банк, выступающая гарантом для менее известных структур при размещении ценных бумаг) получат возможность купить дополнительно 15% каждого предложения, что потенциально увеличивает общую стоимость сделок до $2,3 млрд. Большую часть долговых обязательств составят конвертируемые облигации со сроком погашения в 2024 году.

Как отмечает Reuters, ранее Tesla привлекала средства путем банковских займов, нескольких раундов размещения акций, выпуска конвертируемых облигаций, продажи мусорных облигаций, секьюритизации (cамостоятельный выпуск ценных бумаг на основе долговых обязательств для привлечения инвестиций) лизинговых активов и выпуска облигаций, подкрепленных активами, связанными с выпуском солнечных батарей.

По состоянию на 31 марта объем денежных средств, находящихся в распоряжении Tesla, составлял $2,2 млрд, что на $1,5 млрд меньше, чем кварталом ранее. При этом общий долг Tesla был равен $10,33 млрд.