МИД не советует украинцам отдыхать в Тунисе

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Департамент консульской службы Министерства иностранных дел не рекомендует украинским туристам ехать в Тунис из-за вспыхнувших уличных протестов после самосожжения журналиста.
Об этом говорится в сообщении департамента в Facebook.
“Вниманию граждан Украины, которые намерены путешествовать в Тунис! В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных протестных акций и тому подобное. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 5
Chrome захватил рынок браузеров15 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров14 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5