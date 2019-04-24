МИД не советует украинцам отдыхать в Тунисе

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел не рекомендует украинским туристам ехать в Тунис из-за вспыхнувших уличных протестов после самосожжения журналиста.

Об этом говорится в сообщении департамента в Facebook.

“Вниманию граждан Украины, которые намерены путешествовать в Тунис! В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных протестных акций и тому подобное. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе”, – говорится в сообщении.