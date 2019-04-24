Generali продала часть страхового бизнеса в Германии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Крупнейшая страховая группа Италии Generali объявила о завершении сделки с Viridium, которая принадлежит международной инвестиционной фирме Cinven (Лондон) и глобальному перестраховщику Hannover Re, сообщает “Укрстрахование”.
В рамках оптимизации своего бизнес-портфеля Generali продала 89,9% акций страховщика жизни в Германии Generali Leben в пользу Viridium Group, о чем было объявлено в июле прошлого года.
По условиям сделки, 100% Generali Leben оценивается в 1 млрд евро. Кроме этого Generali Group получит возмещение 882 млн евро. Оставшиеся 10,1% акций Gemerali Lieben обеспечат Generali место в Наблюдательном совете компании.
В пресс-релизе Generali сообщается, что разрешения регуляторных органов были получены, что дает основание считать сделку завершенной.
По словам гендиректора Generali Group Филиппа Донне, деньги от продажи Generali Leben будут перераспределены для дальнейшего роста компании.
Напомним, после 11 лет деятельности в Украине АХА Group (Франция) сообщила о продаже компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax, Канада) 100% акций страховых компаний “АХА Страхование” и “АХА Страхование Жизнь”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 6
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5