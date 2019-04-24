Generali продала часть страхового бизнеса в Германии

Крупнейшая страховая группа Италии Generali объявила о завершении сделки с Viridium, которая принадлежит международной инвестиционной фирме Cinven (Лондон) и глобальному перестраховщику Hannover Re, сообщает “Укрстрахование”.

В рамках оптимизации своего бизнес-портфеля Generali продала 89,9% акций страховщика жизни в Германии Generali Leben в пользу Viridium Group, о чем было объявлено в июле прошлого года.

По условиям сделки, 100% Generali Leben оценивается в 1 млрд евро. Кроме этого Generali Group получит возмещение 882 млн евро. Оставшиеся 10,1% акций Gemerali Lieben обеспечат Generali место в Наблюдательном совете компании.

В пресс-релизе Generali сообщается, что разрешения регуляторных органов были получены, что дает основание считать сделку завершенной.

По словам гендиректора Generali Group Филиппа Донне, деньги от продажи Generali Leben будут перераспределены для дальнейшего роста компании.

Напомним, после 11 лет деятельности в Украине АХА Group (Франция) сообщила о продаже компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax, Канада) 100% акций страховых компаний “АХА Страхование” и “АХА Страхование Жизнь”.