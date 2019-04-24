Коломойский готов "разменять на что-то" компенсацию в $2 млрд от национализации ПриватБанка

Бывший акционер “Приватбанка” Игорь Коломойский готов впоследствии получить в качестве компенсации от национализации финансового учреждения 2 млрд долл., которые были инвестированы в течение 25 лет, или может рассмотреть другой вариант.

Об этом он заявил в интервью Bihus.info.

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“Мне не нужно, что когда кто-то голодает или не хватает денег на армию, а я в это время буду получать два миллиарда. Я не спешу. Мне нужно признать факт, что меня ограбили и на сколько. Желательно наказать, а это стоит раньше получения компенсации, кто это (принял решение национализировать “ПриватБанк” – ред.) сделал и как это сделал и ради чего, а также мотив”, – сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос о том, будет ли требовать бизнесмен компенсации, о которой заявлял ранее, Коломойский сказал: “Ну, не знаю. Разменяли бы на что-то. Это вопрос переговоров. Ну, облигации приняли какие-то, потом могли их как инструмент использовать”.

По его мнению, 155 млрд грн, которые государство вложило в сохранение стабильности “ПриватБанка», не были монетизированы и это манипуляция бухгалтерии финансовой отчетностью: “Они там так и лежат. Уберите их обратно и никто ничего не потратил. И не надо тогда давать компенсацию. Верните все назад и сделайте реституцию”.

“Так просто забрать (инвестированные деньги – ред.) нам не надо. Вы заберите и отмените постановление, по которому пришлось вносить 155 млрд грн. Это другая история. Вы для того, чтобы забрать, изменили порядок отчетности, а когда вы изменили порядок отчетности, сразу понадобилось 155 млрд грн. Мы же внесли в июле 2016-го 31 млрд грн различными активами, деньгами, потому что они нам насчитали 31 млрд грн. Это уже было третье начисление, а когда с ним мы справились под наблюдением МВФ, они посчитали и сказали, что еще 70 млрд грн надо. А потом, когда мы говорим, что и 70 млрд грн найдем, они сказали, что с 1 января 2017-го еще раз изменим постановление и там надо будет еще 45 млрд грн добавить. Эта история никогда не заканчивалась бы. В банке лежало 270 млрд грн залогов под выданные кредиты”, – констатировал Коломойский.

Справка Finance.ua:

Игорь Коломойский ранее заявлял, что ему не нужен банк, а он настаивает на возвращении 2 млрд долл., которые были там в качестве капитала.