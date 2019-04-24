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Малая приватизация уже принесла Украине миллиард гривен

Малая приватизация уже принесла Украине миллиард гривен

Украина получила уже 1 миллиард гривен от малой приватизации, а вот большая приватизация все еще заблокирована судом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

“1 миллиард гривен. Именно столько за 9 месяцев поступило в бюджеты всех уровней с момента старта малой приватизации”, – написал чиновник в Facebook.

За это время, по его данным, в системе Prozorro.Продажи было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объекта государственной собственности.

“В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 миллионов гривен, имущественных комплексов – 103 миллиона, корпоративных прав – 101 миллион, а еще транспортного оборудования на 29,5 миллиона, промышленной техники на 10 миллионов и многое другое”, – отметил Саенко.

Также он перечислил рекорды малой приватизации:

  • самый дорогой успешно проданный лот – 57 млн ​​грн за пакет акций “Тернопольского радиозавода “Орион”;
  • самый дорогой выставленный лот – 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м;
  • наибольший рост цены – 80000% за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

“К сожалению, большая приватизация до сих пор все еще заблокирована судом. Это свидетельствует, что прозрачный процесс, который был начат правительством, Министерством экономического развития и торговли Украины, Фондом государственного имущества Украины совместно с нашими международными партнерами, точно не всех устраивает. Беспрецедентный случай, когда правительство и Фонд госимущества в результате судебного решения по обеспечению иска лишены возможности начать поиск и привлечение инвестиций в государственный сектор”, – отметил министр Кабмина.

По материалам УНН
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