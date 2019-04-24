0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1091 0

Три ГОК Ахметова-Новинского получили 16 миллиардов прибыли

Три ГОК Ахметова-Новинского получили 16 миллиардов прибыли

Три горно-обогатительные комбината из группы “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году совокупно получили 15,8 миллиарда чистой прибыли.

“Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” в 2018 году получил 5,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 11,9% меньше показателя 2017 года.

Чистый доход Ингулецкий ГОК нарастил на 19,1% до 18,7 млрд грн.

ИнГОК – крупный производитель железорудного концентрата. Производственная мощность – 14 млн тонн концентрата в год.

Северный горно-обогатительный комбинат по итогам 2018 года нарастил чистую прибыль на 5,4% по сравнению с 2017 годом – до 8,2 млрд грн.

Чистый доход СевГОК в 2018 году увеличил на 12,1% до 26,1 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 23,14 млрд грн.

В свою очередь “Центральный горно-обогатительный комбинат” в 2018 году получил 2,25 млрд грн чистой прибыли.

Это на 16,8% меньше по сравнению с 2017 годом, говорится в годовом отчете предприятия.

Чистый доход ЦГОК составлял 11,34 млрд грн, что на 5,7% больше показателя 2017 года. Нераспределенная прибыль составила 5,8 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.