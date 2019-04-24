Три ГОК Ахметова-Новинского получили 16 миллиардов прибыли

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Три горно-обогатительные комбината из группы “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году совокупно получили 15,8 миллиарда чистой прибыли.
“Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” в 2018 году получил 5,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 11,9% меньше показателя 2017 года.
Чистый доход Ингулецкий ГОК нарастил на 19,1% до 18,7 млрд грн.
ИнГОК – крупный производитель железорудного концентрата. Производственная мощность – 14 млн тонн концентрата в год.
Северный горно-обогатительный комбинат по итогам 2018 года нарастил чистую прибыль на 5,4% по сравнению с 2017 годом – до 8,2 млрд грн.
Чистый доход СевГОК в 2018 году увеличил на 12,1% до 26,1 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 23,14 млрд грн.
В свою очередь “Центральный горно-обогатительный комбинат” в 2018 году получил 2,25 млрд грн чистой прибыли.
Это на 16,8% меньше по сравнению с 2017 годом, говорится в годовом отчете предприятия.
Чистый доход ЦГОК составлял 11,34 млрд грн, что на 5,7% больше показателя 2017 года. Нераспределенная прибыль составила 5,8 млрд грн.
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