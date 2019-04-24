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У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена

У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена. Об этом сообщил телеканал “Настоящее время” со ссылкой на компанию Илона Маска SpaceX.

“В компании случившееся назвали “аномалией”, – говорится в сообщении.

17-й по счету запуск грузовика к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был запланирован на 03:11 по восточно-американскому времени (10:11 – по Киеву) с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Космический корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Напомним, в начале марта-2019 SpaceX провела успешный пуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на борту. В NASA уже назвали успешный запуск Crew Dragon ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

По материалам Сегодня
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