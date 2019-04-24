Объем прямых иностранных инвестиций в мире упал на 27%

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в 2018 году рухнули на 27% – до $1,097 трлн. Это составляет 1,3% мирового ВВП, что является минимальным объемом с 1999 года.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Снижение обусловлено, в основном, налоговой реформой в США, в результате которой американские материнские компании репатриировали значительные объемы денежных средств из зарубежных “дочек”, отмечается в докладе организации.

Таким образом, негативная динамика FDI в прошлом году сохранилась после того, как в 2017 году показатель упал на 16%.

Приток инвестиций в страны ОСЭР по итогам 2018 года опустился на 23% (до $625 млрд), в основном за счет Ирландии и Швейцарии. В то же время увеличение показателя было отмечено в Испании, Бельгии, Австралии, Нидерландах и Канаде. В Европейском союзе FDI упали на 20%. Поступления средств в государства G20 снизились на 2%. При этом показатель в странах “двадцатки”, которые не входят в ОЭСР, повысился на 8%, в основном благодаря Китаю и Индии. Инвестиции в Россию и Бразилию сократились.

Основными источниками ПИИ в 2018 году стали Япония ($143 млрд), Китай ($96 млрд) и Франция ($93 млрд).

Основными получателями инвестиций в прошлом году выступили США ($270 млрд), Китай ($203 млрд), Нидерланды ($70 млрд), Великобритания ($64 млрд), Бразилия ($61 млрд).